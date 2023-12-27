27 Aralık 2023, Çarşamba
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Avcılar'da sabırsız sürücü temizlik işçisine tekme tokat saldırdı
Avcılar'da bir aracın yol üzerindeki internet kablosunu koparması üzerine duran belediyenin çöp kamyonundaki işçilerden biri, yolun açılmasını isteyen sürücünün tekme tokat saldırısına uğradı. Temizlik işçisinin gözünden yaralandığı saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.