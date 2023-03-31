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Avcılar’da plastik malzeme deposunda yangın

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Giriş: 31.03.2023 10:04
Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde gece saat 01:30 sıralarında bir binanın bahçesinde bulunan plastik malzeme deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, bir otomobil ve bir kamyon zarar gördü.
Plastik malzeme deposunda yangın
Plastik malzeme deposunda yangın
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