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Avcılar'da otoparka silahlı saldırıda 1 kişi tutuklandı

Avcılar'da otoparka silahlı saldırıda 1 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 09.08.2024 16:10
İstanbul'un Avcılar ilçesinde geçtiğimiz hafta bir otoparka silahlı saldırıda bulunduğu tespit edilen 1 kişi, gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Avcılar’da otoparka silahlı saldırıda 1 kişi tutuklandı
Avcılar'da otoparka silahlı saldırıda 1 kişi tutuklandı
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