Avcılar’da Ömer’e okul servisi beklerken 4 köpek saldırdı: Kabus anlarını böyle anlattı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, okula gitmek için babası ile servis bekleyen minik Ömer, 4 köpeğin saldırısına uğradı. Talihsiz çocuk başından geçen dehşet anlarını “Birden 4 köpek üstümüze gelmeye başladı, buraları evi gibi görüyorlar” sözleriyle anlattı.

Olay, geçen gün saat 11.40 sularında Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan sitenin önünde gerçekleşti. Aziz Karadağ, 8 yaşındaki oğlu Ömer'i servise bindirmek için sitenin önüne çıkarmış ve burada servis beklediği esnada oğlu ve kendisine köpek sürüsü saldırmıştı. Köpeklerin saldırısıyla minik çocuk, babasının arkasına gizlenmiş ve Baba Aziz Karadağ, köpeklere doğru tekmeler savurarak hem kendini hem de oğlunu korumaya çalışmıştı.

"ANİDEN 4 KÖPEK ÜSTÜMÜZE GELMEYE BAŞLADI"

Köpek saldırısının olduğu yere gelen 2. sınıf öğrencisi Ömer Karadağ, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Ömer Karadağ, "Biz babamla burada yolda yürüyorduk. Sonra aniden 4 köpek üstümüze gelmeye başladı. Babamın ayaklarını kaldırmasıyla köpekler, yandaki dükkanlara kaçtı. Korktum, bazen eski evimizde saldırı oluyordu ama orada köpekler bir yerde kilitli duruyordu. Burada 6-7 tane köpek geziyor. Burayı evi gibi görüyor, buradan ayrılmıyorlar" diye konuştu.

"ÇOCUKLARA ÇOK SALDIRI OLUYOR"

Daha sonra konuşan sitenin güvenlik görevlisi Erdinç Çelik, "Haftada iki üç vaka oluyor. Çocuklara saldırıyor, dün akşam en son saldırdı. burada sürü halinde geziyorlar. Bu olaylarla devam karşılaşıyoruz. Özellikle çocuklara çok saldırı oluyor. Belediyeden ekipler toplamaya gelmişti ama köpekler açık arazide kaçmaya başladı. Bizler büyük sopalarla kovuyoruz. Çocuklar da tedirgin bizler de tedirginiz" diye anlattı.

"BAŞINA GELDİĞİMDE HEMEN SALDIRIYA GEÇİYORLAR"

Kendi çocuğunun daha önce saldırıya uğradığını anlatan site sakini Sami Çakır, "Tekstil işi yaptığımız için sabah erken saatlerde 05.45-06.00 gibi evden çıkıyoruz. Köpekler o sessizlikte hemen saldırıya geçiyor. Büyük oğlum var, o da diyor ki sokak başına geldiğimde hemen saldırıya geçiyorlar. Tek gördüklerinde daha saldırgan hale geliyorlar" dedi.