24 Haziran 2024, Pazartesi
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Avcılar'da metrobüste yangın paniği! Yolcular son anda tahliye edildi seferler aksadı
Son dakika haberine göre İstanbul Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüste yangın çıktı. Yangın sırasında araçta bulunan yolcular hızla tahliye edilirken, metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi.
Avcılar'da metrobüste çıkan yangın İBB ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, seferler bir süre aksadı. Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüs, sabah saatlerinde Avcılar Merkez-Üniversite Kampüsü durağında henüz belirlenemeyen nedenle arka lastik kısmından yanmaya başladı.
Avcılar'da metrobüste çıkan yangın İBB ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, seferler bir süre aksadı. Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüs, sabah saatlerinde Avcılar Merkez-Üniversite Kampüsü durağında henüz belirlenemeyen nedenle arka lastik kısmından yanmaya başladı.
Yolcular araçtan tahliye edilirken, yangın İBB ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle bir süre aksayan seferler, metrobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.