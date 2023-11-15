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Avcılar'da markette cep telefonu hırsızlığı kamerada

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Giriş: 15.11.2023 14:25
Avcılar'da markette alışveriş yapan bir kişi, cep telefonunu kasanın önünde unuttu. Arkasından gelen ve alışveriş yapıyormuş gibi davranan şüpheli unutulan telefonunu alarak marketten çıktı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
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