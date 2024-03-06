Avcılar'da kiralık evlere kaçak göçmen baskını: Bazanın içinde yakalandı

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2. katındaki daire ev sahibi tarafından kaçak emlakçılık yapan M.A. tarafından kiralanmıştı.Balkon dahil dairenin 3 odasına yataklar yerleştiren M.A.'nin yatakları kaçak göçmenlere kiraladığı ortaya çıkmıştı. M.A.'nın ayrıca kiraladığı daireleri kaçak göçmenlerin Avrupa'ya illegal geçişinden önce barınmasına yönelik kullandığı belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.A. yakalanarak gözaltına alınmıştı. M.A.'nın Avcılar'da farklı daireleri de aynı yöntemle kaçak göçmenlere kiraladığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerde biri polis ekipleri tarafından gizlendiği baza içerisinden çıkarılarak gözaltına alındı.