Avcılar'da kazanın ardından çıkan kavga kamerada

Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde bir motosikletli, taksi durağına yanaşmak isteyen taksiye çarptı. Hasarlı kazanın ardından motosikletli ile arkasında oturan kadın taksi durağındaki görevli ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis kavgayı güçlükle ayırdı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü.