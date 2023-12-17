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Avcılar'da kazanın ardından çıkan kavga kamerada

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Giriş: 17.12.2023 13:39
Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde bir motosikletli, taksi durağına yanaşmak isteyen taksiye çarptı. Hasarlı kazanın ardından motosikletli ile arkasında oturan kadın taksi durağındaki görevli ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis kavgayı güçlükle ayırdı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü.
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