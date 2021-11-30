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Avcılar’da işyerine giden bir kadın çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu

DHA
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Giriş: 30.11.2021 10:45
Avcılar'daki bir kadının şiddetli fırtınada uçan çatının altında kalmaktan saniye farkı ile kurtulduğu ortaya çıktı. Dehşet anları cep telefonu ve güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Tahtakale Mahallesi'nde de etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu. Tahtakale Anıt Sokak'ta üç katlı bir binanın çatısı şiddetli fırtınanın etkisi ile havalanarak yola savruldu. Bu sırada bir işyerine giren bir kadın içeriye bir adım attıktan hemen sonra çatının büyük parçaları geçtiği yere düştü. Bunun yanı sıra aynı mahalledeki diğer çatı uçmaları da cep telefonları ile kaydedildi.

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