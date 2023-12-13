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Avcılar'da hırsız kendisini girdiği daireye kilitledi: polis ve itfaiye seferber oldu

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Giriş: 13.12.2023 13:27
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması planlanarak kısmen boşaltılan binadaki bir daireye yerleşen hırsız, apartmandakiler tarafından fark edildi. Polisin gelmesiyle evden çıkamayan hırsız, kapı kilidini bozdu. İtfaiye ekipleri kilitli kapıyı açmaya çalıştığı sırada hırsızın havalandırma boşluğundan kaçtığı ortaya çıktı.
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