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Avcılar'da feci kaza! 23 yaşındaki genç kuryenin hayatını kaybetti

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Giriş: 18.01.2024 10:59
Avcılar'da, kontrolünü kaybettiği motosikletiyle düşerek metrelerce sürüklenen motokurye Cihan Karatepe (23), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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