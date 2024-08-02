02 Ağustos 2024, Cuma
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Avcılar’da fabrikada çıkan yangının etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı
İstanbul Avcılar Beysan Sanayi Sitesi'nde önceki akşam saatlerinde çıkan fabrika yangınında söndürme çalışmaları devam ederken yangının etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Gri dumanların yangın bölgesindeki gökyüzünün tamamını kapladığı görüldü.