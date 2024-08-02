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Avcılar’da fabrikada çıkan yangının etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı

Avcılar’da fabrikada çıkan yangının etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 02.08.2024 09:08
İstanbul Avcılar Beysan Sanayi Sitesi'nde önceki akşam saatlerinde çıkan fabrika yangınında söndürme çalışmaları devam ederken yangının etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Gri dumanların yangın bölgesindeki gökyüzünün tamamını kapladığı görüldü.
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