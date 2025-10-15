15 Ekim 2025, Çarşamba

Avcılar'da evsizler tahliye edilen binanın duvarlarını kırıp içeri girdiler
Avcılar’da evsizler tahliye edilen binanın duvarlarını kırıp içeri girdiler

Avcılar'da evsizler tahliye edilen binanın duvarlarını kırıp içeri girdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 15.10.2025 15:53
Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle 4 yıl önce tahliye edilen ancak ev sahipleri anlaşamadığı için yıkılamayan binaların giriş noktaları kapatıldı. Beton duvarları kıran evsizler, binayı mesken tuttu.
