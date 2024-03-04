04 Mart 2024, Pazartesi
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Avcılar’da evini kiralayan mal sahibine hayatının şoku! Evini emlakçıya verdi emlakçıda 30 kişiye
Avcılar'da bir vatandaş, dairesini kaçak çalıştığı iddia edilen bir emlakçıya kiraya verdi. Daireyi izinsiz onlarca kişiye kiralayan emlakçı her odaya 10 yatak koyarak günlük olarak kiralamaya başladı. Komşuların şikayeti üzerine ev sahibi İstanbul Emlakçılar Odası'ndan yardım isterken, daireye gelen polis ekipleri, 30 yatak konulan evde çok sayıda yabancı uyruklunun kaldığını tespit etti.