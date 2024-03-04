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Avcılar’da evini kiralayan mal sahibine hayatının şoku! Evini emlakçıya verdi emlakçıda 30 kişiye

İHA
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Giriş: 04.03.2024 19:24
Avcılar'da bir vatandaş, dairesini kaçak çalıştığı iddia edilen bir emlakçıya kiraya verdi. Daireyi izinsiz onlarca kişiye kiralayan emlakçı her odaya 10 yatak koyarak günlük olarak kiralamaya başladı. Komşuların şikayeti üzerine ev sahibi İstanbul Emlakçılar Odası'ndan yardım isterken, daireye gelen polis ekipleri, 30 yatak konulan evde çok sayıda yabancı uyruklunun kaldığını tespit etti.
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Evini emlakçıya verdi emlakçıda 30 kişiye
Evini emlakçıya verdi emlakçıda 30 kişiye
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