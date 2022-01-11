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Avcılar’da elektrik kabloları bomba gibi patladı

İHA
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Giriş: 11.01.2022 16:18
Avcılar’da, inşaatın çalışması sırasında elektrik kablolarında yangın çıktı. Daha sonra sokakta bomba gibi patlayan kablolar vatandaşları korkuttu. Olay, Avcılar Merkez Mahallesi Taksi Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın çalışması sırasında yer altındaki kablolarda yangın çıktı. Bir süre sonra kablolar patlamaya başladı. Panikleyen vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin elektriğin kesilmemesi nedeniyle müdahale edemedi. Bu sırada kablolar bomba gibi patlamaya başladı. kabloları patladığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. Olay yerine sevk edilen elektrik firmasının görevlilerinin elektriği kesmesiyle patlama durdu. Patlama nedeniyle yaralı veya can kaybı olmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

İş yerinde olduğu sırada patlamalardan korktuğunu belirten Mesut Şener, "Dükkanda çalışıyordum, elektriklerde kıpraşmalar oldu, patlama sesi geldi. Dışarı çıktım baktım inşaatta patlamalar geliyor, siyah dumanlar yükseliyor. Komşularla beraber elektrik idaresine haber verdik. Elektrikçiler geldi, yaralı falan yok. Arabam buradaydı hemen çektim, çok şükür bir zarar olmadı. Komşular ve kadınlar baya korktular" diye konuştu.
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Elektrik kabloları bomba gibi patladı
Elektrik kabloları bomba gibi patladı
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