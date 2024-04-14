14 Nisan 2024, Pazar
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Avcılar’da eğlence mekanında kadın sevgilisini böyle bıçakladı
Avcılar’da müzikli bir eğlence mekanında öfkeli kadının erkek arkadaşını bıçakladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaşanan olaya rağmen masadakilerin eğlenceye devam etmesi de yer aldı.