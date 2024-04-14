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Avcılar’da eğlence mekanında kadın sevgilisini böyle bıçakladı

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Giriş: 14.04.2024 16:59
Avcılar’da müzikli bir eğlence mekanında öfkeli kadının erkek arkadaşını bıçakladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaşanan olaya rağmen masadakilerin eğlenceye devam etmesi de yer aldı.
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