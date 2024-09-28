Avcılar’da düğün salonundaki elektrikli semaverden çıkan yangın paniğe neden oldu

Avcılar’da bir binanın bodrum katında bulunan düğün salonunda bulunan elektrikli semaverden çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın büyümeden kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği olayda ölen yada yaralanan olmadı.