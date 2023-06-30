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Avcılar'da cep telefonu hırsızına dayak kamerada!

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Giriş: 30.06.2023 13:48
Güncelleme:30.06.2023 14:01
Olay, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Şakar'ın telefoncu dükkanına gelen bir kişi, beğendiği telefonu göstererek incelemeye başladı. Şakar'ın kadın müşteri ile ilgilenmesini fırsat bilen şüpheli kişi telefonu cebine attı. Hırsızı fark eden dükkan sahibi tezgahın önüne gelerek telefonu istedi. Dükkan sahibi Şakar, telefonu aldıktan sonra hırsıza yumruk atarak yere düşürdü. Şakar, yerde yatan şüpheliyi saçından tutarak sürüklerken, şüpheli de "Parasını verecektim ağabey" diyerek kendini savundu. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Şakar'ın hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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