18 Haziran 2024, Salı
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Avcılar'da bir petshopta çıkan yangında faciadan dönüldü
Avcılar'da site içerisinde bulunan bir petshopta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bayram nedeniyle kapalı olan mağazanın içerisinde canlı olmaması facianın önüne geçti.