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Avcılar'da bir petshopta çıkan yangında faciadan dönüldü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 10:53
Avcılar'da site içerisinde bulunan bir petshopta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bayram nedeniyle kapalı olan mağazanın içerisinde canlı olmaması facianın önüne geçti.
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