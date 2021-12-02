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Avcılar'da bir otelin girişinde bulunan çamaşır makinesi el arabasıyla çalındı

İHA
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Giriş: 02.12.2021 10:24
Avcılar'da bir otelin girişinde bulunan çamaşır makinesi el arabasıyla çalındı. Kaçarken panik yapan kişi, çamaşır makinesini yola düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı Merkez Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. 'Çekçek' adı verilen el arabasıyla katı atık toplayıcısı gibi davranan çöp konteynerine giden bir kişi, otelin girişinde bırakılan çamaşır makinesini görünce oyalanmaya başladı. Dikkat çekmemek için yoldan geçen bir kişiden sigara isteyen şüpheli, birkaç tur attıktan sonra otelin girişinde bulunan bir gün önce tamirden getirilen çamaşır makinesini çalmak için içeri girdi. Yaklaşık 1 dakika içerisinde çamaşır makinesini el arabasına koyarak dışarı çıkan şüpheli yolun ortasında çaldığı çamaşır makinesini düşürdü. Yine çevreyi kontrol ederek makineyi el arabasına tekrar yükleyen şüpheli kısa sürede uzaklaştı.

GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Otel sahibi İsmail Karaca çamaşır makinesinin yerinde olmadığını fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızlığın tüm görüntülerine sosyal medya hesabından paylaştı. Birkaç gün sonra bir kişi hırsızın adresini verdi. Karaca da bu bilgileri ve güvenlik kamerası kaydını polise verdi. Karaca, ?Makinenin maddi değerinde değilim. Benim amacım bu tip kişilerin yakalanarak, sokakta rahatça dolaşıp hırsızlık yapamaması" dedi. Polisin araştırma ve soruşturması devam ediyor.

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