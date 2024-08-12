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Avcılar’da bir otelin giriş katında yangın paniği!

Avcılar’da bir otelin giriş katında yangın paniği!

ahaber.com.tr
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 22:06
İstanbul Avcılar’da bir otelin giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından büyümeden kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.
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Avcılar’da bir otelin giriş katında yangın paniği!
Avcılar’da bir otelin giriş katında yangın paniği!
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