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Avcılar'da bir binada tüp patladı! A Haber olay yerinde

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Giriş: 03.10.2021 11:24
Avcılar Tahtakale Mahallesi Akasya Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamada evde yaşayan hamile anne Sema Ş. ve iki çocuğu hafif şekilde yaralanmıştı. Detayları o noktadan A Haber muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında aktardı.
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