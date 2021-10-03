03 Ekim 2021, Pazar
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Avcılar'da bir binada tüp patladı! A Haber olay yerinde
Avcılar Tahtakale Mahallesi Akasya Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamada evde yaşayan hamile anne Sema Ş. ve iki çocuğu hafif şekilde yaralanmıştı. Detayları o noktadan A Haber muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında aktardı.