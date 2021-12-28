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Avcılar’da baklavacıdan 10 bin lira çaldılar, hırsızlık anları kamerada

DHA
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Giriş: 28.12.2021 15:09
Avcılar'da, 3 hırsız girdikleri baklavacıdan 10 bin lira para çalıp, kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir baklavacıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli caddeyi kontrol edip, kimsenin geçmediğinden emin olduktan sonra baklavacının kapısını açtı. İçeri giren şüpheliler, kasada bulunan 10 bin 330 lira parayı alarak, kayıplara karıştı. Hırsızlık sırasında dükkanın alarmının sinyal göndermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, dükkanda yaşanan hırsızlık üzerine çalışma başlattı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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