Avcılar'da anne ile bebeğini hayatta tutma seferberliği

Avcılar'da eşi ile tartışan bir kadın, arkadaşına yaşamına son vereceğine dair mesaj attıktan sonra doğalgazı açtı. Arkadaşı durumu polise bildirdi. Hızla olay yerine polis ve itfaiye geldi. Merdivenli itfaiye aracı evin bulunduğu binanın 3'üncü katına uzatılırken, binaya giren polis ve itfaiye ekibinin ısrarlı kapıyı çalması ardından kapı açıldı. İçeri giren görevliler, can havli ile kapıyı açtıktan sonra yere düşen C.Ü. ve yerdeki minik oğlu 7 aylık G.Ü.'yü hayatta tutmak için seferler oldu.

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Acil olarak ambulans istenirken, itfaiye erinin kucaklayarak dışarı çıkardığı yüzü su ile yıkanan ve sakinleştirilen bebek kısa süre sonra kendisine geldi. Yaşama son anda döndürülen anne ise polis ve diğer itfaiye erleri tarafından binanın önüne taşındı. Bir itfaiye eri, montunu çıkararak kadının üzerine uzatılmasını sağladı. İfadesinde eşi ile tartıştığını bunun üzerine bunalıma girdiğini belirten C.Ü. ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Komşuları, çiftin binaya 5 ay kadar önce taşındığını kavga ettiklerini duymadıklarını söyledi.