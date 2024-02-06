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Avcılar’da akıl almaz cinayet! Eski eşinin sevgili tarafından öldürüldü

DHA
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Giriş: 06.02.2024 15:39
Avcılar’da Mehmet Karakoç, eski eşinin sevgilisiyle arasında çıkan arbede sonucunda silahla yaralanarak hayatını kaybetti. Sevgilisinin eski eşini öldürdüğü belirlenen şüpheli Ayhan B. yakalanarak gözaltına alındı.
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