14 Mayıs 2025, Çarşamba
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Avcılar’da 18 modifiye araç sürücüsüne 138 bin lira para cezası
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Avcılar yan yolda ses sistemleriyle modifiye edilmiş araçlarda yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ihbarı üzerine Pazar gecesi denetim düzenledi. Yapılan denetimde 18 araç trafikten men edilirken, araç sürücülerine 138 bin 134 lira para cezası kesildi.