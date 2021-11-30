30 Kasım 2021, Salı
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Avcılar ve Beylikdüzü’nde lodosun kamyonetleri devirme anı kamerada
İstanbul'da hızı 130 kilometreyi bulan lodos Avcılar ve Beylikdüzü'nde kamyonetleri devirdi. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Diğer görüntü ise Beylikdüzü Beykent Sanayi Sitesi'nden. Edinilen bilgiye göre, bir anda şiddetini artıran lodos o sırada park halinde olan kamyoneti devirdi. Kamyonetin devrildiğini görenler olay yerine polis ve itfaiye ekiplerini çağırdı. Devrilen kamyonet çekici yardımı ile kaldırıldı. İki olaylada da ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul'da etkili olan lodosta, Avcılar'da seyir halindeki kamyonet yola devrildi. Kamyonetin devrilme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde lodos ile sallanan kamyonetin bir anda devrildiği görülüyor
Diğer görüntü ise Beylikdüzü Beykent Sanayi Sitesi'nden. Edinilen bilgiye göre, bir anda şiddetini artıran lodos o sırada park halinde olan kamyoneti devirdi. Kamyonetin devrildiğini görenler olay yerine polis ve itfaiye ekiplerini çağırdı. Devrilen kamyonet çekici yardımı ile kaldırıldı. İki olaylada da ölen ya da yaralanan olmadı.