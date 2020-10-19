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Avcılar-Esenyurt minibüs hattında skandal olay! Sürücüden yolcuya 'pes artık' dedirten cevap

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Giriş: 19.10.2020 09:31
Güncelleme:19.10.2020 09:38
Avcılar-Esenyurt arasında yolcu taşımacılığı yaptığı söylenilen bir minibüste sürücü, fazla yolcu taşıdığı için tepki gösteren yolcuya, “Virüs var diye laf eden sensin. O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin” dedi. Korona virüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında fazla sayıda yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araç sürücülerinin denetimleri devam ediyor. Avcılar - Esenyurt arasındaki bir yolcu minibüsünde fazla yolcu taşıdığı söylenilen bir minibüste yolcu ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, minibüs sürücüsünün "O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin" demesi üzerine yolcu da "Sen de cebini düşünmeyeceksin o zaman" diyerek tepki verdi.
Avcılar-Esenyurt minibüs hattında skandal olay!
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