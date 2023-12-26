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Avcılar D-100'deki feci kaza kamerada: 4 yaralı

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Giriş: 26.12.2023 13:02
Avcılar sağ şeritten hızla giden sürücü, önüne geçen otomobile çarpmamak şerit değiştirence önce iki araca sonra aydınlatma direğine çarptı. Kameraya yansıyan kazada 4 kişi yaralandı.
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