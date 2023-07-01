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Avcılar Belediyesi'nde kurban pazarında rüşvet pazarlığı

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 08:50
İstanbul Avcılar'da kurban pazarında bir besiciden rüşvet isteyen zabıta memuru suç üstü yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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