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Ava gidip avlandı

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Giriş: 18.09.2023 16:32
Karadeniz açıklarında olta atan hobi balıkçısının tuttuğu balığa martı saldırdı. Oltanın ucundaki balığı kapmak isteyen martı kancaya takıldı.
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Ava gidip avlandı
Ava gidip avlandı
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