08 Ekim 2023, Pazar
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Ava giderken avlandı! İzmir'de iğneye takılan orkinos 100 bin liralık oltayı söktü
İzmir'in Seferihisar ilçesinde tekneyle balık avına çıkan balıkçının oltasına takılan tahmini 400 kiloluk orkinos sert bir şekilde 100 bin TL değerindeki oltayı götürdü. Balığın oltayı kopararak götürdüğü anlar kameralara yansıdı.