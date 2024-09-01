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Av yasağı sona erdi, İstanbul’da sezonun ilk balıkları avlandı

Av yasağı sona erdi, İstanbul’da sezonun ilk balıkları avlandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 12:19
15 Nisan'da başlayan av yasağının bu gece itibarıyla sona ermesiyle balıkçılar yeni sezonun ilk balıklarını avladı.
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