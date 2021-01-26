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ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in ilk tanıtımı yayınlandı!

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Giriş: 26.01.2021 21:46
ATV’nin merakla beklenen dizisi Kardeşlerim’den ilk görüntüler izleyici ile buluştu. Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikâyesini anlatan dizinin tanıtımı büyük ilgi uyandırdı. Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekranlara getirecek.

Yapımını NGM'nin, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim, aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu yanlışı, varlığı ve yokluğu anlatıyor.

Kardeşlerim, pırıl pırıl oyuncu kadrosu ve yüreklere işleyen hikâyesiyle yakında atv'de!

ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in ilk tanıtımı yayınlandı!
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in ilk tanıtımı yayınlandı!
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