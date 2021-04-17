ATV'DE yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı, ihtiyaç sahiplerinin de yardımına koşuyor. İzleyiciler 'MÜGE' yazıp 2868'E 10 lira karşılığında sms gönderdi. Toplanan parayla da 27 kentte 39 aşevleri kuruldu. Aşevleri, iftar ve sahur saatlerinde 800 bin kişiye sıcak yemek veriyor.