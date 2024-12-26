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Attığı drifti sosyal medyada paylaştı: Cezadan kaçamadı

Attığı drifti sosyal medyada paylaştı: Cezadan kaçamadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.12.2024 19:15
Adapazarı ilçesinde bulunan Zirai Aletler Sanayi Sitesi üzerinde gece saatlerinde otomobili ile drift atan sürücü videolarını da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobilin plakası ve sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüye ‘drift atmak' maddesinden 32 bin 233 TL, ‘tehlike oluşturacak ve çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araçları kullanmak' maddesinden bin 506 TL ve ‘standart dışı süspansiyon sistemi air' maddesinden 690 TL olmak üzere toplam 34 bin 429 TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 2 ay süre ile el konulan sürücünün aracı yediemin otoparkına çekilerek 60 gün trafikten men edildi.
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Attığı drifti sosyal medyada paylaştı: Cezadan kaçamadı
Attığı drifti sosyal medyada paylaştı: Cezadan kaçamadı
Attığı drifti sosyal medyada paylaştı: Cezadan kaçamadı
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