ATM'den para çekerken sakın bu oyuna gelmeyin! "ATM bozuk" diyerek 100 bin lira dolandırdı

ATM'den para çeken 38 kişiyi 100 bin lira dolandıran zanlı emniyet güçlerince yakalandı. İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir ATM'deki vatandaşların yanına gelip "ATM bozuk" diyerek para çeken kişileri uzaklaştıran şahıs kameralara yakalandı. Zanlının ATM'lerin o özelliğini kullanarak onlarca vatandaşı mağdur ettiği ortaya çıktı.