Atlı polisler Kırkpınar'da devriye geziyor! Vatandaştan yoğun ilgi

Edirne'de 663.'sü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, atlı polisler vatandaşların huzur ve güvenliği için devriye geziyor. Ekipler vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

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