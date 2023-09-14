Atina'daki Barış Boyun'un adamlarına infazda Fransa bağlantısı! Katliamdan 10 dakika önce dikkat çeken mesaj: Oradan kaçın

Yunanistan'da öldürülen 6 kişinin infazının geçtiğimiz ay Fransa'da meydana gelen çifte cinayetle bağlantılı olabileceği iddia edildi. Fransa'nın Chatonnay bölgesinde öldürülen 2 Türk vatandaşının üzerinden sahte Bulgar kimliği çıkmıştı. Fransız basını çifte cinayette Barış Boyun liderliğindeki Dalton çetesinin parmağı olabileceğine dikkat çekmişti. Atina'da infaz edilen ve Barış Boyun'un adamları olduğu belirtilen 6 kişinin, Fransız pasaportlarıyla İtalya'ya Barış Boyun'un yanına gitmeyi planladıkları iddia edildi. Yunan polisinin istihbaratına göre ise saldırı öncesi çete elemanlarına "Oradan kaçın" şeklinde bir mesaj geldiği tespit edildi.