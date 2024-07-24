Atın yanında fotoğraf çekiliyordu! Uyarıyı dikkate almayınca hayatının şokunu yaşadı

Görüntüler İngiltere'de kayda geçti. Çinli kadın turist kraliyet muhafızının atı ile fotoğraf çektirmek istedi. Duvardaki uyarıları dikkate almayan kadın at tarafından bakın nasıl ısırıldı...

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