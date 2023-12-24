Atilla Taş tutuklandı! Eğlenmeye gitti olay çıkartıp polisle tartıştı

Şarkıcı Atilla Taş, eşiyle birlikte gittiği eğlence mekanında iddialara göre sarhoş olup çevreyi rahatsız etti. Kendisini uyaran işletmecilerle ve olaya müdahale eden polislerle kavga eden Taş'ın gözaltına alındığı ve ardından sevk edildiği adliye tutuklandığı belirtildi.