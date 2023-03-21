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Atıl lojmanlar depremzedelere sıcak yuva oldu!

İHA
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Giriş: 21.03.2023 11:22
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 8 yıldır atıl durumda bulunan 150 lojman, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen aileler için sıcak yuva oldu.Bakyapı tarafından yenilenen ve adeta sıfır daireye dönüştürülen 150 daire depremzedelerin yüzünü güldürdü.
Atıl lojmanlar sıcak yuva oldu!
Atıl lojmanlar sıcak yuva oldu!
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