Atıl lojmanlar depremzedelere sıcak yuva oldu!

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 8 yıldır atıl durumda bulunan 150 lojman, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen aileler için sıcak yuva oldu.Bakyapı tarafından yenilenen ve adeta sıfır daireye dönüştürülen 150 daire depremzedelerin yüzünü güldürdü.