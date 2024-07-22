22 Temmuz 2024, Pazartesi
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Atıkları en aza indiren dolum istasyonları! Depozito iade sistemi de bu markette uygulanıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da atıksız alışverişi teşvik eden marketi ziyaret etti, atıkları en aza indiren dolum istasyonlarını inceledi. "Sıfır Atık" konseptiyle hazırlanan bu markete gelen vatandaşlar, evden getirdikleri şişeler ile süt, sıvı yağ ve deterjanı ihtiyaçları kadar alabiliyor.