26 Haziran 2021, Cumartesi
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Atık su hattından bakın ne çıktı! İşçiler rögarda onları fark edince yetkililere haber verdi
Arnavutköy, Nene Hatun Mahallesi'nde bir inşaatın atık su giderlerini ana borulara bağlama çalışması yapan işçiler, rögar kapağını açınca ana boruların kırılarak, yaklaşık 5 metre tünel kazıldığını gördü. İSKİ ekipleri tünelin içinde define avcılarına ait olduğu düşünülen kazı malzemeleri buldu.