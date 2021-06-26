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Atık su hattından bakın ne çıktı! İşçiler rögarda onları fark edince yetkililere haber verdi

İHA
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Giriş: 26.06.2021 15:26
Arnavutköy, Nene Hatun Mahallesi'nde bir inşaatın atık su giderlerini ana borulara bağlama çalışması yapan işçiler, rögar kapağını açınca ana boruların kırılarak, yaklaşık 5 metre tünel kazıldığını gördü. İSKİ ekipleri tünelin içinde define avcılarına ait olduğu düşünülen kazı malzemeleri buldu.
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