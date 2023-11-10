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Atatürk'ü saygıyla anıyoruz

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Giriş: 10.11.2023 14:13
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.
Atatürk’ü saygıyla anıyoruz
Atatürk'ü saygıyla anıyoruz
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