Atatürk'e benzerliği ile tanınan Göksel Kaya karısı tarafından feci şekilde dövüldü: 'Geber' dedi ve…

Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliği ile tanınan oyuncu Göksel Kaya karısı tarafından feci şekilde dövüldüğünü dile getirdi. Kaya, karısının kendisini yerdeyken bile tekmelediğini, yumrukladığını belirterek şikayetçi oldu. Kaya, "Denge kaybım olduğu için çocuk bile dokunsa yere düşüyorum. Tartıştık, eşim bana vurdu ve düştüm. 'Kalkamıyorum, tut elimi' dedim 'Geber' dedi." dedi. İşte son dakika haberinin çarpıcı detayları…