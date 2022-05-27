27 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 350 yaşındaki zeytin ağacı toprakla buluştu

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 350 yaşındaki zeytin ağacı toprakla buluştu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2022 17:24
Güncelleme:27.05.2022 17:26
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde medeniyetimizin simgesi olan çınar ağacından İstanbul'un simgesi olan ıhlamurlara kadar 16 tür ağacı gençlerle diktiklerini söyledi. Murat Kurum, "Bu alanda, şehitlerimizin ölümsüzlüğünü simgeleyen, işte hemen arkamdaki 350 yaşındaki zeytin ağacımızı da toprakla buluşturduk" dedi.
350 yaşındaki zeytin ağacı toprakla buluştu
350 yaşındaki zeytin ağacı toprakla buluştu
’Sıfır Bir’ oyuncusu sokak ortasında dehşet saçtı!
'Sıfır Bir' oyuncusu sokak ortasında dehşet saçtı!
Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheli gözaltında
Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheli gözaltında
Adana yanıyor! Termometreler 43 dereceyi gösterdi
Adana yanıyor! Termometreler 43 dereceyi gösterdi
Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na tarihi belgeli tepki
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tarihi belgeli tepki
Meteorolojiden çöl sıcaklıkları uyarısı
Meteorolojiden çöl sıcaklıkları uyarısı
Menderes’in evinde darbenin izlerini hala taze
Menderes'in evinde darbenin izlerini hala taze
Bir annenin feryadı!
Bir annenin feryadı!
Dedektörünü alan sahile koştu!
Dedektörünü alan sahile koştu!
Atatürk Havalimanı’nda kaç pist açık kalacak?
Atatürk Havalimanı'nda kaç pist açık kalacak?
Açıkta satılan ürünlerde salmonella riski
Açıkta satılan ürünlerde salmonella riski
Öğrencisinin hayatını böyle kurtardı
Öğrencisinin hayatını böyle kurtardı
Daha Fazla Video Göster