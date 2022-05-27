27 Mayıs 2022, Cuma
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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 350 yaşındaki zeytin ağacı toprakla buluştu
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde medeniyetimizin simgesi olan çınar ağacından İstanbul'un simgesi olan ıhlamurlara kadar 16 tür ağacı gençlerle diktiklerini söyledi. Murat Kurum, "Bu alanda, şehitlerimizin ölümsüzlüğünü simgeleyen, işte hemen arkamdaki 350 yaşındaki zeytin ağacımızı da toprakla buluşturduk" dedi.