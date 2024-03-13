13 Mart 2024, Çarşamba
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Ataşehir'de yol verme inatlaşması kazaya neden oldu
Olay, dün sabah saatlerinde TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Kozyatağı'ndan Kavacık istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü ile cip sürücüsü arasında yol verme inatlaşması yaşandı. Otomobil sürücüsü üçüncü şeritten sol şeride geçmek için sollama yaptığı sırada cip otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Sürücüler arasındaki tehlikeli inatlaşma ve kaza anı başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.