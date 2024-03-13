13 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ataşehir'de yol verme inatlaşması kazaya neden oldu

Ataşehir'de yol verme inatlaşması kazaya neden oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2024 10:14
Olay, dün sabah saatlerinde TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Kozyatağı'ndan Kavacık istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü ile cip sürücüsü arasında yol verme inatlaşması yaşandı. Otomobil sürücüsü üçüncü şeritten sol şeride geçmek için sollama yaptığı sırada cip otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Sürücüler arasındaki tehlikeli inatlaşma ve kaza anı başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.
Kedi katilinin cezası ne olacak?
Kedi katilinin cezası ne olacak?
Türkiye’de ilk kez fotoğraflandı! Nadir görülen...
Türkiye'de ilk kez fotoğraflandı! Nadir görülen...
Cem Garipoğlu’nun otopsi kaydı izlenecek
Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydı izlenecek
Yol verme inatlaşması kazaya neden oldu
Yol verme inatlaşması kazaya neden oldu
Gökyüzünde beliren hilal mest etti
Gökyüzünde beliren hilal mest etti
Güzel oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı!
Güzel oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı!
Terminal filmi gerçek oldu
Terminal filmi gerçek oldu
3 kadın, girdikleri kuyumcudan 1 milyon TL’lik altın çaldı
3 kadın, girdikleri kuyumcudan 1 milyon TL'lik altın çaldı
Beyoğlu’nda gecekonduda yangın paniği
Beyoğlu'nda gecekonduda yangın paniği
İzmir’de sır cinayet!
İzmir'de sır cinayet!
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
İki mahallede 3 dakika arayla iftar!
İki mahallede 3 dakika arayla iftar!
Daha Fazla Video Göster