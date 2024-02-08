08 Şubat 2024, Perşembe
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Ataşehir'de yol kesip küfreden sürücü yakalandı
Ataşehir’de bir sürücü, gerginlik yaşadığı bir kişinin aracının önünü keserek sürücüye ve yanındaki çocuğa küfürler etti. Aracın camlarını yumruklayan ve küfürler eden şahıs ile olay anında yanında bulunan babası polis tarafından yakalandı.