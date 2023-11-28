Ataşehir'de toptancılar ile market çalışanlarının tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Olay Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre toptancı, araçtan indirdiği malzemeleri tek tek içeri koymaya başladı. Bu sırada market çalışanlarından biri toptancıyı "Niye oraya koyuyorsun onların yeri burası değil" diyerek uyardı. Çalışanın uyarısına rağmen toptancı markete getirdiği malzemeleri yine aynı yere bıraktı. Bunun üzerine toptancı ile market çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma büyümeden sona erdi. Marketten ayrılarak evine giden toptancı bir süre sonra çocuklarını da yanına alarak markete geri geldi.